雪上加霜的“車載半導體大混亂”. March. 22, 2021 07:32. by 徐東一 dong@donga.com. 世界車載半導體制造第3位的日本瑞薩電子工廠發生火災，導致部分生產線停產。工廠重新啟動時間很可能需要壹個月以上，因此全球車載半導體供應不足的現象或將加劇。 據《日本經濟新聞》等日本當地媒體透露，19日淩晨，瑞薩茨城縣那珂工廠發生火災，導致半導體生產線停產。 發生火災的地方是生產300毫米半導體晶片的設施，這裏是主要生產控制汽車運行的車載半導體微控制器的工廠。 21日，瑞薩公司方面表示，工廠內發生火災，導致11臺設備受損，該工廠總產量的三分之二是車載半導體。瑞薩方面還表示：“雖然建築沒有受損，但已經確認凈水供應、空氣調節等部分設備和制造設備受到了損害”，“大約壹個月後工廠將恢復生產。”半導體生產線壹旦停產，到完全恢復正常通常需要幾個月的時間。 半導體業界擔心，此次火災事故會使全世界車載半導體缺貨事態更加嚴重。在遭受損失的微型控制器產品群中，瑞薩在全球市場的占有率達到了20%左右。彭博社等外國媒體預測說，特別是瑞薩的主要顧客豐田汽車等可能會受到火災事態的直接打擊。豐田因車載半導體不足等原因，部分全球生產線停產。除了日本豐田之外，福特、蘋果、大眾等也是瑞薩的主要客戶。 目前，全世界車載半導體缺貨現象是因新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情，整車企業減少生產、庫存後，需求比預想的更快恢復而引發的。供應車載半導體的公司在這期間集中應對智能手機、PC、服務器等其他需求方，從而導致了供需的不壹致。再加上美國得克薩斯州寒流、日本半導體工廠火災等，導致供應不足現象加劇。 半導體業界相關人士表示：“半導體供需不均衡現象不僅僅局限於車載半導體市場”，“隨著因新冠肺炎疫情而停滯的市場迅速恢復，智能手機、服務器等半導體供應也越來越不足。”實際上，三星電子總管智能手機事業的高東鎮社長在17日的定期股東大會上暗示生產可能出現差池，他說：“半導體和半導體相關零部件的供求嚴重不均衡”，“預計今年第二季度(4~6月)半導體不足現象將帶來影響。”

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