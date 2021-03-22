拜登登機連續三次跌倒……再爆“健康異常”說. March. 22, 2021 07:33. by 李恩澤 nabi@donga.com. 美國最高齡總統拜登（79歲）19日為乘坐專機“空軍一號”而走上舷梯時，三次踩空，搖晃跌倒。白宮方面解釋稱：“這是因為強風，總統的健康沒有問題。”但從去年總統選舉過程開始，有關拜登健康及認知功能出現異常的爭議一直不斷。 據美國有線電視新聞網（CNN）等媒體報道，當天，拜登為了前往6名亞裔美國人被連環槍擊身亡的佐治亞州亞特蘭大，在華盛頓附近的安德魯斯空軍基地乘坐“空軍一號”。他沿著連接從地面到飛機入口的紅地毯臺階，走了10步左右後第一次踩空，步履蹣跚。之後再上三步，又踩空樓梯打了晃。本想再次爬起來，但這回徹底摔倒，跪倒在地。他上身低垂90度，拍打著褲子上的灰塵，喘口氣後，用雙手扶著兩邊欄桿登上了剩下的樓梯。 白宮副發言人卡林·讓-皮埃爾（44歲）在“空軍一號”上對記者團說：“他（拜登總統）100%沒問題。外面的風刮得非常大。”他聲稱，比總統年輕不少的自己在爬樓梯時差點摔倒，這是因強風引發的一種偶發事件。但是他沒有回答拜登摔倒後是否接受了治療。《西雅圖時報》報道說，拜登自2019年12月以後，一年多來沒有公開醫療記錄。 美國網民制作並散布了惡搞拜登摔倒瞬間的各種視頻和照片。比如，有人把他摔倒的場面合成美式足球等體育比賽一樣，有人把他摔倒的背景制作成太空，甚至高爾夫球愛好者、美國前總統特朗普用高爾夫球桿揮桿後，飛來的球打在拜登的後腦勺上令拜登摔倒。英國《獨立報》的報道借用花樣滑冰的“空中三周轉（triple axel）”技術，描寫為“連續三次摔倒（triple toumble）”，並稱針對拜登健康的懷疑越來越大。 在8日舉行的白宮活動中，拜登似乎想不起國防部長勞埃德·奧斯汀的名字，稱他為“領導國防部集團的這個人”“前任將軍”等。去年12月，他在說錯保健福祉部長提名人哈維爾·貝塞拉的名字後進行了更正。一個月前的大選投票當日，他在介紹孫女皮內甘時，稱她是2015年死於腦腫瘤的長子。拜登還是當選總統時，與寵物狗玩耍時摔倒，右腳踝出現了裂痕。 特朗普方面在大選過程中一直提出拜登癡呆癥的疑惑。同特朗普關系親密的俄羅斯總統普京18日表示：“希望拜登身體健康。我沒有開玩笑，這是真心話。”有人指出，拜登最近指責普京是下毒謀害俄羅斯反對派領導人納瓦利內的幕後主使，並譴責其為“殺人犯”，普京把拜登的健康當作了反擊的素材。

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