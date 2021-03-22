國內接種後確診患者共30人，“接種疫苗後也要遵守防疫守則”. March. 22, 2021 07:33. by 金素敏記者 somin@donga.com. 如果接種新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫苗，能否擺脫新冠病毒感染的威脅？很多人好奇的這個問題的答案是“不能”。這也是接種疫苗後也要堅持戴口罩等傳染病預防守則的原因。 據疾病管理廳21日透露，截至19日0時，韓國國內接種疫苗後確診感染新冠病毒的人共有30名。也就是說，自上月26日開始接種疫苗以來，每天都有壹名“接種後確診患者”。這些人在接種疫苗之前就已經感染新冠病毒或是在疫苗免疫尚未形成之前感染的。 從疫苗種類來看，阿斯利康新冠疫苗接種者27名、輝瑞接種者3名在接種疫苗之後被確診。這相當於60.8098萬名阿斯利康接種者的0.004%，5.1377萬名輝瑞接種者的0.006%。接種當天起7天內確診的有13人，接種後8日至14天內確診的有17人。從職業來看，物理治療師和營養師等醫療人員以外從事者最多，達19人，其次是醫療人員(10人)、患者(1人)等。 據專家稱，雖然罕見，但第二次接種疫苗後也有可能患上新冠病毒。嘉泉大學吉醫院感染內科教授嚴重植解釋說：“在預防接種後，也存在不產生抗體或抗體不具備防禦力的情況。”臨床試驗中出現的新冠病毒疫苗的預防效果為輝瑞95%，阿斯利康62~70%，疫苗接種有時沒有效果。 在韓國國內，從20日開始進行了新冠病毒疫苗的第二次接種。其對象是上月27日接種輝瑞疫苗的新冠病毒治療醫院從業人員。新冠病毒的預防抗體需要2次接種後兩周後才能形成。

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