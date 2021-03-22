惡靈、災難、青春劇，新春家庭劇場“電視劇盛放”. March. 22, 2021 07:34. by 金泰彥記者 beborn@donga.com. 惡靈、變種人、災難、青春……春天將展開豐富多彩的電視劇。不輸於電影或在線視頻服務(OTT)原創內容的素材和體裁可以在家庭劇場看到。 最引人註目的是韓國型靈異現象電視劇。22日首播的SBS電視劇《朝鮮驅魔師》(照片)描寫了利用人類的欲望吞噬朝鮮的惡靈和為了守護百姓而對抗的人類之間的血戰。從開播前開始，電視劇粉絲之間就出現了“會成為第二個《王國Kingdom》(奈飛)嗎”、“在地面波電視進行與眾不同的嘗試，想給高分”等反應，引發了人們的期待。特別是負責劇本的朴桂沃作家的前作《哲仁王後》大獲成功，《朝鮮驅魔師》能否接過這個接力棒備受關註。導演是曾執導過《六龍飛天》、《綠豆花》的申京洙PD。 KBS也將推出驅魔類電視劇。將於下月14日開播的《大發不動產》的內容是，房地產經紀人驅魔師與驅魔騙子組成團隊，在兇宅中消除地縛靈(促狹鬼)，將房子凈化的故事。 講述主要用於電影素材的災情的電視劇也將問世。從下個月24日開始播出的OCN電視劇《黑洞》講述了吸入從天坑冒出來的黑煙的變異人和其間生存下來的人們的淒慘生存記。標榜“像電影壹樣的電視劇”的OCN在此次作品中投入了電影制作團隊。這是制作《惡人傳》、《犯罪都市》等作品的Kiwi媒體集團的首部電視劇，制作《突然變異》等電影公司偶像也參與了拍攝。通過驚悚電影《手機》成為導演的金奉柱導演和執筆驚悚電視劇《救救我》、《他人即地獄》的鄭伊道是作家與參與其中，預計將吸引更多的狂熱愛好者。 並不是只有體裁作品。22日開播的tvN《蝴蝶飛舞》是壹部青春記錄電視劇。這是為了尋找夢想而開始跳芭蕾的70多歲的老人和23歲的年輕人在夢想面前仿徨的芭蕾舞者的故事，從20多歲到70多歲，將目標瞄準了多樣的觀眾層。同名的Daum網絡漫畫原著自2016年首次連載以來評分滿分，演員宋江、朴仁煥擔任電視劇主演，展現了很高的相似度。

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