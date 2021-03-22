把奧運會視為韓日、韓朝對話契機的青瓦臺很傷腦筋. March. 22, 2021 07:34. by 朴孝穆記者 tree624@donga.com. 隨著日本政府和國際奧委會決定在7月舉行的東京奧運會上不接受海外觀眾，青瓦臺日益憂心傷神。青瓦臺原先計劃將東京奧運會視為改善韓日關系以及開啟韓朝及朝美對話的契機。 青瓦臺一名相關人士21日表示：“鑒於新冠疫情狀況嚴重，東京奧運會的‘無海外觀眾方針’是預料中的結果。但與此次決定無關，韓國將繼續為韓半島的和平做出努力。”但是，對於韓朝選手團的共同入場、韓朝組成統一代表隊，這名官員還表示：“現在一切都還沒有確定。”此前，韓國總統文在寅曾在“三一節”紀念詞中表示：“東京奧運會可能會成為韓日、韓朝、朝日以及朝美之間的對話機會。韓國將為成功舉辦東京奧運會開展合作。” 實際上，執政圈一直努力將東京奧運會視為韓半島和平的動力。青瓦臺國家安保室室長徐薰去年10月在美國會見時任白宮國家安全事務助理的羅伯特·奧布賴恩，強調了東京奧運會的重要性。韓日議員聯盟會長、民主黨議員金振杓去年11月在會見日本首相菅義偉後也爆料稱，“日本表示將在東京奧運會期間邀請朝鮮國務委員會委員長金正恩”。 但是，如果在海外觀眾被禁止入場等各種制約下舉行東京奧運會，各國高層人士之間的接觸也會變得困難。執政圈一名有關人士表示：“為了成功舉辦東京奧運會，可能會邀請美國、朝鮮特使等少數高層人士。朝鮮也可以通過體育與美國進行接觸，因此可能會考慮改變立場，派遣代表團。”

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