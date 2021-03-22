萊萬多夫斯基上演帽子戲法，距德甲單賽季最多進球記錄僅差5球. March. 22, 2021 07:34. by 金東昱 creating@donga.com. “得分機器”羅伯特•萊萬多夫斯基(33歲•拜仁慕尼黑•照片)在壹名隊友被罰出場的不利情況下上演帽子戲法，幫助球隊大獲全勝。 21日，萊萬多夫斯基在德國慕尼黑安聯競技場舉行的斯圖加特隊與2020~2021賽季德甲聯賽的主場比賽中攻入3球，幫助球隊以4比0完勝對手。本場之後他已經在本賽季聯賽中攻入35粒進球，進壹步拉大了與射手榜並列第2位的埃林•哈蘭德(多特蒙德)、安德烈•席爾瓦(法蘭克福•以上21球)之間的差距。 萊萬多夫斯基在26場比賽中攻入35球，平均每場比賽攻入1.3球。本賽季德甲聯賽還剩下8場比賽，因此刷新德甲歷史單賽季最多進球記錄也只是時間問題。德甲歷史單賽季最多進球數是蓋德•穆勒在1971~1972賽季創下的40粒進球。萊萬多夫斯基在德甲聯賽的總進球數為271個，超過克勞斯•費舍爾(268個)排在穆勒(365個)之後，單獨排在第2位。 萊萬多夫斯基當天在球隊10人作戰的不利情況下，還獲得了進球和勝利，受到了人們的關註。上半場第12分鐘，拜仁隊後衛戴維斯被紅牌罰下，陷入了人數上的劣勢。雖然面臨了危機，但萊萬多夫斯基在上半場第18分鐘先進壹球後，之後又在上半場第23分鐘、上半場第39分鐘接連攻破對方球門。 哈蘭德在當天與科隆隊的客場比賽中攻入兩球，但球隊最終以2比2戰平對手。哈蘭德自己活躍表現，但在球隊打成平局後，忍不住怒火，把自己的球衣扔給了對方選手，離開了賽場。轉會的說法也甚囂塵上。 西班牙媒體ABC報道說：“哈蘭德不想在多特蒙德度過下個賽季。他希望轉會到皇家馬德裏隊(西班牙)。”美國ESPN表示，“不僅是皇家馬德裏隊，曼聯、切爾西、曼城(以上英格蘭)等頂級俱樂部也希望引進哈蘭德。”

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