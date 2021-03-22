韓國男足國家隊今天抵達日本後每天都將進行新冠病毒檢查. March. 22, 2021 07:34. by 金正勛記者 hun@donga.com. 時隔10年再次與日本隊進行友誼賽的“本托號”計劃適用徹底的新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)防疫守則。國家隊決心不再重演去年11月在訪問奧地利途中部分選手和工作人員確診感染新冠病毒的噩夢。 韓國足協(KFA)21日發表了足球國家代表隊在25日的韓日友誼賽之前將遵守的新冠病毒防疫守則。概括此次守則，就是每天接受新冠病毒檢測，徹底切斷與外部人員的接觸。 首先，將於22日在仁川機場集合並出國的韓國國家隊將在出國72小時以內接受新冠病毒檢查。選手們將攜帶核酸檢測陰性確認書，並領取個人面罩、防塵服、口罩等。機艙內與壹般旅客進行座位分離。 22日抵達日本成田機場後，將接受抗原檢查，然後前往酒店。出現陽性反應的選手或工作人員將被隔離，接受追加檢查。選手團在日本停留期間，每天上午接受新冠病毒診斷檢查。選手們在確認檢查結果後，將決定是否參加訓練和比賽。 選手團將全面禁止外出活動，只在入駐酒店、訓練場和賽場等移動。如果不得不外出，必須事先與隊醫進行協商。運動員們在酒店內每人使用壹間房。禁止兩人以上進入酒店內的選手治療室，經常穿長褲。酒店內不僅禁止使用公用淋浴室，還禁止使用桑拿、健身房和遊泳池。另外，還將運營兩輛球隊大巴，最大限度地分離選手和工作人員。

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