缺少SON的托特納姆熱刺隊，被K聯賽出身的狙擊手擊中. March. 20, 2021 07:16. by 李元洪 bluesky@donga.com. 孫興慜因傷缺陣的托特納姆熱刺隊(英格蘭)在2020~2021年歐洲足球聯盟(UEFA)歐洲聯賽16強賽次回合比賽中大敗於薩格勒布迪納摩(克羅地亞)，爆冷未能進入8強。托特納姆熱刺隊19日在克羅地亞薩格勒布的馬克西米爾體育場舉行的客場比賽中以0比3(加時賽)負於對手。 托特納姆熱刺隊在12日的第壹回合主場比賽中以2比0獲勝，因此，即使當天打平或以1球之差輸掉比賽，也可以進軍8強。托特納姆熱刺隊的身價總額約為9180億韓元，是薩格勒布(1390億韓元)的6倍左右。與薩格勒布隊相比，熱刺隊擁有相當豪華的陣容。加之薩格勒布隊16日主教練佐蘭•馬米奇因涉嫌貪汙等被判刑後辭職等，球隊的氣氛非常混亂。 但是熱刺隊因當天的失利，在兩回合比賽中以總比分2比3慘遭淘汰。從2015年開始的4年間，以“奧爾沙”的註冊名在K1聯賽效力的薩格勒布隊主力前鋒奧爾西奇(照片)上演帽子戲法，成為大逆轉的主角。 奧爾西奇在下半場第17分鐘和下半場第38分鐘分別攻入壹球，將比分改寫為2比2，並在加時賽下半場第1分鐘攻入制勝壹球，使薩格勒布戲劇性地進入了8強。雖然身高只有178厘米，但腳法和射門能力都非常出色的他，從2015年到2016年在全南隊效力，2017年到2018年在蔚山隊效力。在K1聯賽中，他共參加了101場比賽，攻入28球並奉獻15次助攻。 當天，熱刺隊在最前方樹立了孫興慜的搭檔、球隊的招牌前鋒哈裏•凱恩，並讓盧卡斯•莫拉、德利•阿裏等人站在了第二線。但是受到對方集中牽制的凱恩表現不佳，整個球隊都顯得無力。熱刺隊主教練何塞•穆裏尼奧在上半場結束後敦促球員“不要想打平”，賽後他表示：“足球的基礎是態度。我們沒能展現出最基本的素質”，對球員們進行指責。但是球迷們對重要性不亞於球員的穆裏尼奧的戰術缺失提出了批評。在熱刺隊的球迷社區等譴責聲不斷，“穆裏尼奧在替補席上幹了什麽”、“應該馬上換人”。托特納姆熱刺隊在本賽季的歐聯杯和英國足總杯中均止步於16強，EPL也僅排名第8位，狀態低迷。

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