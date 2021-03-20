朝鮮與馬來西亞斷交，對把違反制裁朝鮮人引渡美國表示抗議. March. 20, 2021 07:16. by 崔智善 aurinko@donga.com. 朝鮮表示，將與把涉嫌違反對朝制裁的朝鮮國籍者引渡給美國的馬來西亞政府斷交。朝鮮還指稱美國為“幕後操縱者”，警告將實施報復。 朝鮮中央通訊社19日報道說，朝鮮外務省在聲明中表示：“馬來西亞當局17日將無辜的我國公民誣陷為罪犯，最終犯下了強行引渡給美國的不可容忍的罪行。我們宣布與馬來西亞徹底斷絕外交關系。” 據馬來西亞司法當局透露，被引渡到美國的是朝鮮企業家文哲明。美國聯邦調查局以文哲明涉嫌違反對朝制裁向朝鮮提供奢侈品並成立“幽靈公司”進行非法洗錢為由，2019年5月要求馬來西亞政府引渡文哲明。 朝鮮外務省對美國表示：“地球上最敵對的朝美關系在70年間技術上處於戰爭狀態，這已成為不可否認的現實。我們要提前警告美國，此次事件的幕後操縱者、主犯美國也將付出應有的代價。”

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