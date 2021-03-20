布林肯與楊潔篪都表示“還有話要說”，阻止采訪記者退場繼續舌戰 紐約=常駐記者. March. 20, 2021 07:17. by 柳在東、金藝允記者 yeah@donga.com、jarrett@donga.com. 在美國拜登政府上臺後首次舉行的美中高層會談中，出現了預想不到的突發狀況。兩國的外交負責人——美國國務卿安東尼·布林肯和中國共產黨負責外交的政治局委員楊潔篪，不僅在原定兩分鐘的開場白中發言比預計時間更為長久，還留住正要退場的采訪記者團，繼續對對方進行指責。 當地時間18日，在阿拉斯加州安克雷奇庫克船長酒店舉行的會談中，當楊潔篪在大約30分鐘的開場發言中強烈批評美國時，布林肯叫住了想要退場的采訪記者團。他向采訪團招手表示，中國方面發言時間很長，自己還想再補充一點。 布林肯批評中國稱：“就任後與約100個國家通了電話，我聽到各國對美國的回歸深感滿意。我還聽到，他們對中國正在采取的行為深表憂慮。”他說：“我們也會失誤，也有過退步。但美國在歷史上始終不願像不曾有過那些挑戰那樣無視問題，而是一直開放、公開、透明地處理問題。雖然有時會感到痛苦、醜陋，但作為國家，美國總是團結得更強大、更好。” 據《華盛頓郵報》報道，當采訪團想要再次離開會談現場時，楊潔篪又說“請稍等（Wait）”，再次插話。他向美方舉起手指，指責布林肯國務卿用傲慢的口氣說話。據悉，中國代表團對本國記者表示：“美國超過發言時間，對中國的對內外政策進行攻擊，從而引發了爭議。這不是待客之道，不符合外交禮儀，因此嚴肅應對。”

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