德國“柏林少女像”將繼續在市中心站穩腳跟. March. 20, 2021 07:17. by 金潤鍾 zozo@donga.com. 壹度陷入拆除爭議的德國柏林米特區“和平少女像”永久設立在市中心的可能性增大。因為區議會表決了可以在少女像永久設置討論結束之前維持現有位置的決議案。 據旅德市民團體韓國協議會等透露，米特區議會18日(當地時間)舉行全體會議，對包含“直到對永久設立少女像得出結論為止，將繼續保持現狀”內容的《和平少女像安全保障決議案》進行了表決。結果，在52名區議員中，39人贊成，13人反對，議案被表決通過。區議會方面表示：“少女像不是韓日兩國的問題，而是應該從防止戰爭犯罪和女性暴力的角度出發”，“決議案的出臺將加快討論永久設置問題的速度。” 去年12月，米特區議會通過了“少女像永久設置決議案”，該決議案規定，少女像將繼續設立在米特區。當天的決定算是其後續措施。以該決議案為基礎，米特區議會計劃勸告區廳維持設置。在此前8日的“世界女性日”113周年示威活動中，來自不同國家的女性在該少女像前主張維持設置。 柏林少女像於去年9月在米特區中心街設立，這是德國公共場所首次設立和平少女像。米特區也以符合公益目的為由予以許可，但日本政府提出抗議後，區政府於同年10月下達了拆除命令。由於市民團體的反對，向柏林行政法院提交了拆除命令效力停止臨時處理申請，因此拆除被撤回。設置許可期限將於9月末結束。

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