同盟間分歧協調失敗，招致朝中誤判和美國旁觀. March. 20, 2021 07:17. . 韓美兩國18日在“2+2（外交部長+國防部長）會談”中毫不掩飾地有關中國和朝鮮的分歧。兩國發表的聯合聲明中沒有“中國”“無核化”等韓半島和東北亞懸案的核心詞語，只是作為盟國的概論性的相互承諾。但是，共同記者會卻不同。美國國務卿安東尼·布林肯毫不猶豫地譴責了“強迫性的中國”和“壓迫性的朝鮮”，韓國外交部長鄭義溶則要求恢復旨在“和平進程”的朝美談判。 筆者想去理解，這樣的“口頭一套、書面一套”的會談結果，意思是先諒解彼此不同的處境和想法，以後再配合進行。聯合聲明中表示韓美兩國將在密切合作的基礎上制定“完全協調的對朝戰略”，因此有必要進一步關註。但是，就目前暴露出的明顯分歧而言，從不隱瞞這個問題而是原封不動地暴露出來的方式來看，只會讓人覺得在文件中寫著“好的好”，卻就各說各話達成協議，這不能不令人擔憂。 美國新政府的上臺正在引起亞洲局勢的急劇變化。拜登政府將構建對中國的包圍網定為首要政策，目前正在迅速行動。面對美國強有力的牽制路線，中國的正面應對也不容小覷。從昨天在阿拉斯加舉行的中美高層外交會談首次會晤開始，雙方就展開了寸步不讓的舌戰。中美兩國的對決已進入正面沖突階段，呈現出激烈的霸權競爭局面。 盡管發生了這樣的變化，但韓國關註的還是集中在眼前的南北關系管理上。美中兩國的對決經常導致朝中兩國關系密切，並成為解決朝核問題的障礙。朝鮮已經做好準備重新啟動4年前利用這種對抗氣氛將韓半島推向戰爭危機的戰略挑釁周期。繼對韓挑釁威脅後，朝鮮還暴露出發射遠程導彈的動向。和美國對抗的中國能否對朝鮮施加影響力以壓制這種挑釁，令人懷疑。 在中美對抗加劇、朝鮮圖謀挑釁的敏感情況下，韓美迫切需要共同應對。因此，今後幾周之內出臺的對朝政策必須按照約定是“完全協調的戰略”。如果此次仍堅持寫作“沒有分歧”而各自發表不同言論，韓美兩國立刻就會處處表現出不同的態度，從而促使朝鮮和中國產生誤判。甚至在危機來臨之時，美國卻袖手旁觀，使同盟陷入“無法運作”的最糟糕的狀況，這完全不是想象之外的事情。

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