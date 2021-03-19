美防長：“移交作戰指揮權，滿足條件需要時間”. March. 19, 2021 07:29. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 美國國防部長勞埃德·奧斯汀18日在韓美外長、防長（2+2）會談結束後舉行的聯合記者會上表示：“（韓國軍隊）要想滿足戰時作戰指揮權的移交條件，還需要時間，但通過移交過程，（韓美）同盟將進一步加強。” 他是在明確表示，戰時作戰指揮權的移交問題應該按照韓美當初達成的協議，以“條件基礎（condition based）”推進。當天發表的會談共同聲明中也明確指出：“兩國部長們‘強調了根據條件為基礎的移交計劃移交戰時作戰指揮權的堅定意誌’。” 韓國軍方相關人士表示：“這再次確認了在韓國軍隊在條件還不夠充分的情況下，不會定下特定時間強行移交戰時作戰指揮權。”移交戰時作戰指揮權的三大條件包括“由聯合防衛主導所必需的韓國軍隊的軍事能力”“應對朝鮮核和導彈威脅的能力”“符合戰時作戰指揮權移交的韓半島及區域安全環境”等。 美國在前一天（17日）在首爾龍山區國防部辦公大樓舉行的韓美國防部長會談上表明了上述立場。據悉，韓國國防部長徐旭利用為時1個小時的會談的相當一部分時間，就加快戰時作戰指揮權移交的必要性進行了說明。但據悉，奧斯汀只是默默地聽著，而坐在旁邊的韓美聯合司令部司令兼駐韓美軍司令羅伯特·艾布拉姆斯提到了“滿足條件”的重要性。 就記者提出的因朝美無核化談判等因素連續4年縮小規模的聯合軍事演習是否恢復正常的問題，奧斯汀表示：“關於今後的軍事演習計劃和方式，這是韓美共同決定的事情，將繼續同韓方指揮部合作。但應對態勢是韓美雙方的首要課題。”有分析認為，這可能暗示了不會像前特朗普政府那樣，將聯合軍事演習用作對朝談判手段的意誌。

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