韓國女性就業率為M型曲線. March. 19, 2021 07:30. by 洪錫浩記者 will@donga.com. 一項調查結果顯示，韓國女性在20多歲就業後、30多歲時工作經歷被中斷的現象，與經濟合作與發展組織國家相比，依然非常嚴重。主要發達國家的女性就業率隨著年齡的增長而呈現拋物線，而韓國則呈現“M”字型。 韓國經濟研究院18日表示，據統計，韓國2019年的女性就業率為57.8%，在經合組織37個國家中排名第31位。正在求職的失業者也被視為參加經濟活動來計算的女性經濟活動參與率為60.0%，在經合組織國家中排在第33位。也就是說，有工作的女性比率較低，即使包括有意求職的女性仍然屬於最低層。 從各年齡層的就業率來看，韓國女性在30多歲的門檻上，在育兒和工作崗位之間苦惱之後，經受了“經歷斷裂”。韓國女性就業率呈“M”字型曲線。25∼29歲的女性就業率達到71.1%的最高點之後，30∼34歲（64.6%）、35∼39歲（59.9%）等，進入30多歲之後就業率急劇下降。但是40∼44歲（62.7%）、45∼49歲（67.4%）等，40歲以後就業率再次上升，在50∼54歲（68.0%）之後顯示出下降趨勢。 相反，美國、日本、德國、英國、法國等5個主要發達國家（G5）的女性就業率從20多歲至40多歲一直呈增加趨勢，但從50多歲開始減少，是“∩”型拋物線。韓國與G5國家的平均女性就業率，在25∼29歲的年齡段僅相差5.9個百分點，但此後逐漸拉開差距，35∼39歲年齡段的差距達到16.6個百分點，而40歲以後這一差距再次縮小。 特別是有未滿15歲子女的韓國女性的就業率只有57.0%，而G5國家的平均就業率為72.2%，差距很大。統計廳去年實施的“非經濟活動人口調查”結果顯示，65.0%的不參與經濟活動的女性表示：“承擔著育兒和家務。”韓國經濟研究院分析說：“如果2019年韓國30多歲的女性就業率維持在25∼29歲的水平，就可以防止31.8萬人的就業損失。” 韓國經濟研究院指出，相比G5國家，韓國在營造靈活的勞動環境和支援女性的經濟活動方面不太令人滿意。G5國家的女性時間制雇用比率在全體勞動者中平均為14.9%，比韓國（8.9%）更具靈活的工作環境。英國和日本則高達17.2%。包括生產休假、育兒停職津貼、養育費等現金支援和稅制優惠在內的母性保護相關的公共支出比重，以2017年為準，韓國（0.4%）達不到G5國家的平均水平（1.5%）。 韓國經濟研究院經濟政策室長秋光浩表示：“為了防止女性‘經歷中斷’，應該擴充保育設施，並積極開展育兒休假等，擴大各項支援。與此同時，有必要增加計時工，營造靈活的工作環境。”

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