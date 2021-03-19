UEFA冠軍聯賽八強產生，拜仁、切爾西搭上末班車. March. 19, 2021 07:29. by 金東昱 creating@donga.com. “得分機器”羅伯特•萊萬多夫斯基(33歲•拜仁慕尼黑•照片)夢想著連續兩個賽季成為歐洲足球聯盟(UEFA)冠軍聯賽最佳射手。 18日，萊萬多夫斯基率領的拜仁慕尼黑隊(德國)在德國慕尼黑安聯競技場舉行的與拉齊奧隊(意大利)的歐冠16強第二回合比賽中，以2比1獲勝。在首回合比賽中以4比1獲勝的拜仁隊以兩回合6比2的總比分輕松晉級8強。拜仁隊從上個賽季開始，在歐冠聯賽中已經連續19場保持不敗(18勝1平)。 關鍵先生是上賽季歐冠聯賽最佳射手(15球)萊萬多夫斯基。萊萬多夫斯基在上半場第33分鐘利用點球率先攻入壹球。在雙方的首回合比賽上，萊萬多夫斯基也率先攻入壹球，本賽季他已在歐冠聯賽中攻入5球(並列第8位)。雖然與射手榜榜首多特蒙德隊的埃林•哈蘭德(10球)相差5個進球，但拜仁隊很有可能進入決賽，因此萊萬多夫斯基成為射手王的可能性非常大。 萊萬多夫斯基在本賽季德甲聯賽中也以32粒進球位居射手榜首位。與除德甲以外的歐洲4大聯賽射手榜上的17~23粒進球相比，這是壓倒性的優勢。最近他還登上了德甲歷史進球榜並列第2位(268球）。 英格蘭足球超級聯賽(EPL)利物浦隊主教練尤爾根•克洛普當天在接受當地媒體《圖片報》采訪時，在曾壹起共事的球員中將萊萬多夫斯基選為自己心目中的最佳球員，並極力稱贊說，“他的所有過程都是為了成為目前的得分機器。” 切爾西(英格蘭)在英國倫敦斯坦福橋舉行的16強第二回合比賽中，以2比0戰勝了馬德裏競技(西班牙)。在首回合比賽中以1比0獲勝的切爾西隊，以兩回合3比0的總比分時隔7個賽季再次晉級歐冠聯賽8強。 另外，通過當天的比賽，進軍歐冠8強的球隊全部確定。英超聯賽球隊獲得了最多入場券，曼城、利物浦、切爾西等3支隊伍晉級，而德甲方面拜仁和多特蒙德等2支隊伍獲得了8強入場券。西甲(皇家馬德裏隊)和法甲(巴黎聖日耳曼隊)、葡萄牙甲級聯賽(FC波爾圖隊)各有1支球隊進入了8強。8強對陣抽簽將於19日確定，八強戰首回合比賽將於4月7日、8日，次回合比賽將於4月14日、15日舉行。

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