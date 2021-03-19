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被春雨打濕

Posted March. 19, 2021 07:30   

Updated March. 19, 2021 07:30

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好雨似乎知道下雨的時節，春天剛到就給天地帶來生機。

它隨著春風在夜間悄悄到來，悄然無聲地滋潤著萬物。

雨夜裏野外小路和烏雲一樣漆黑，只有江船上燈火明亮。

天亮時看那帶雨的紅艷花朵，鮮花開滿了整個錦官城。

好雨知時節，當春乃發生。

隨風潛入夜，潤物細無聲。

野徑雲俱黑，江船火獨明。

曉看紅濕處，花重錦官城。

―《春夜喜雨》杜甫（712∼770）

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