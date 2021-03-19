13年不變的房產綜合稅“9億韓元”標準，是時候重新討論了. March. 19, 2021 07:30. . 隨著今年公共住宅公示價格上漲了19.1%，中產層擁有1套住宅的人中，新繳納綜合房地產稅的人越來越多。隨著綜合房地產稅和財產稅負擔同時增加，不少人將壹個月的工資作為稅金支付。由於房價急劇上漲，與投機無關的實際需求者也負擔了懲罰性持有稅，這是最近的現實。為了改善上述問題，現在到了重新討論13年不變的綜合房地產稅征稅標準的時候了。 以1住宅者為準，綜合房地產稅將征收於“公示價格超過9億韓元”的住宅。2006年以後“超過6億韓元”的標準在2008年提高到1住宅擁有者壹年9億韓元後，壹直維持不變。從2008年12月到2017年4月的8年多時間裏，首爾公寓的平均交易價格只上漲了14.6%(KB房地產Liiv ON標準)，期間征稅對象也沒有發生大的變動。 但是，現政府執政的3年零10個月期間，公寓價格上漲了76%，問題越來越大。2017年首爾綜合房地產稅對象公寓為8.6523萬套，而今年為40.6167萬套，增加了4.7倍。再加上，政府計劃到2027年為止，將市價9億韓元以上~15億韓元以下公共住宅的公示價格提高到市價的90%，到2025年為止將15億韓元以上公共住宅的公示價格提高到市價的90%，因此預計綜合房地產稅征稅對象的增加將加快步伐。 綜合房地產稅、財產稅是對未實現利益所征收的稅金，因此如果負擔增加，家庭的可支配收入就會減少，這必然會對內需景氣的恢復產生消極影響。即使擁有綜合房地產稅征收對象—1套住宅，但沒有其他收入的退休者，要繳納增加的稅金的路途非常渺茫。 因此，雖然在野黨主張將標準提高到12億韓元，但政府和執政黨沒有做出任何反應，他們期待“持有稅炸彈”能夠對穩定房地產市場有所幫助。但是，以只對少數高價住宅、多住宅持有者征稅為宗旨的綜合房地產稅給多數中產階層帶來巨大負擔，而且稅金負擔在壹年內增加40%的家庭層出不窮，這絕對不是正常的情況。在出現消費萎縮和抗稅等副作用之前，政府應該著手研究讓綜合房地產稅的征收標準適應現實。

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