拜登稱“普京將為幹預美國大選付出代價”……俄羅斯召回駐美大使. March. 19, 2021 07:30. by 趙鍾燁 jjj@donga.com. 美國以去年俄羅斯介入美國大選為由預告將對其進行制裁，美國總統拜登就此表示：“他（俄羅斯總統普京）將為此付出代價。”隨後，俄羅斯17日緊急召回了駐美大使。因俄羅斯涉嫌幹預美國大選而引發矛盾的美俄關系進一步惡化。 俄羅斯外交部17日通過發言人紮哈羅娃發表評論稱：“為了協商對美關系的方向，已將俄羅斯駐美大使安東諾夫召回莫斯科。”安東諾夫當天通過臉書發表聲明稱：“美國高層官員的錯誤言論使本已嚴重對立的俄美關系面臨完全崩潰的危機。目前狀況是美國近幾年有意使兩國關系陷入僵局的結果。”俄羅斯克裏姆林宮發言人佩斯科夫表示：“俄羅斯幹預2020年美國大選的主張沒有根據，也沒有證據。” 前一天的16日，美國國家情報局公開報告稱，俄羅斯情報機關在2020年美國總統選舉中，為使前總統特朗普當選美國總統、時任民主黨候選人拜登落選展開了工作，普京總統有可能親自指示了進行這一工作。美國有線電視新聞網（CNN）援引高層官員的話報道說，美國已向俄羅斯預告了與這一嫌疑有關的進一步制裁。 拜登17日在接受ABC電視臺采訪時，就俄羅斯涉嫌幹預大選一事表示：“他（普京）將付出代價。”拜登在訪談中說，他今年1月底與普京進行當選後的首次通話時表示：“我知道你，你也知道我。如果我查明發生過（俄羅斯幹預美國大選）的事實，你就做好準備吧（then be prepared）。”當主持人問道“您認為普京總統是殺人犯（killer）嗎”時，拜登還回答道：“嗯……是的。”但是，拜登在提到兩國今年1月就延長《新戰略武器削減協定》5年達成協議一事表示：“可以為相互利益進行合作。” 此前的本月2日，美國曾表示，俄羅斯政府是試圖毒殺反對派領導人納瓦利內的幕後主使，並對俄羅斯7名高層官員、5個研究所和保安機關以及14個企業等進行了制裁。美國與俄羅斯就合並克裏米亞半島（2014年）、參與敘利亞內戰（2015年）、違反對伊制裁（2020年）等問題持續發生沖突。

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