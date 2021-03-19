BTS被描繪成面部淤青的地鼠？. March. 19, 2021 07:31. by 孫宅均 sohn@donga.com. 美國收藏插圖卡片制作公司Topps公開了將防彈少年團成員描繪成地鼠模樣的遊戲角色的卡片，引發了爭議。18日，據《洛杉磯時報》等媒體報道，Topps在網上購物中心推出了以滑稽的樣子描繪14日(當地時間)舉行的第63屆格萊美頒獎典禮主要參演人員的“Garbage Pail Kids SHAMMY Awards”貼紙卡系列。 在卡片上表現為“地鼠遊戲”中的角色的防彈少年團成員們被留聲機模樣的格萊美獎杯打傷，臉上留下了傷痕。相反，泰勒•斯威夫特和比莉•艾利什被描繪成在頒獎禮上拿著麥克風的樣子，Megan Thee Stallion則拿著獎杯騎馬。 粉絲們通過社交網絡服務(SNS)批判道：“對防彈少年團的描述特別苛刻，而且其他演出團卡的下端都寫著名字，但是在防彈少年團卡上用‘K-POP’代替了隊名，這也是種族歧視的處事方式。” Topps方面表示：“對於將防彈少年團卡片包含在套裝中的事情表示道歉。已將相關卡片從套餐中拿出來了。”Billboard也把該卡片商品的宣傳文上傳到網上，在引起爭議後刪除了防彈少年團相關部分。

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