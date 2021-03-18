國內31家大企業首次選拔女性社外理事. March. 18, 2021 07:19. by 洪錫浩記者 will@donga.com. 現代汽車、SK(株)、(株)LG、LG電子等國內31家大企業今年將首次選拔女性社外理事(外部董事)。17日，企業評價網站“CEO Score”表示：截止到12日，發表今年股東大會召集報告書的267家上市公司中有46家包括了選拔女性外部董事的議案。這些企業選任的女性外部董事共有51人，其中再選任8人，新選任43人。 據悉，在46家企業中，首次選拔女性外部董事的企業有31家。現代汽車將KAIST航空宇宙工程系教授李智允內定為首位女性外部董事。SK(株)將選任每日乳業總經理金善熙為社外理事，(株)LG將選任前科隆Ecoone代表李秀英為外部董事。LG電子計劃將檢察官出身的高麗大學法學院教授姜秀珍任命為兼任監查委員的外部董事。 也有企業選任了多名女性社外理事。錦湖石油化學將新選任曾擔任憲法法官的李貞美律師、首爾大學行政研究生院教授樸順愛、梨花女子大學環境工學系教授崔貞賢等3名女性社外理事。韓華Aerospace內定了首爾大學航空宇宙工學系教授金炫珍、成均館大學法學院教授李善熙等2人。 有分析認為，女性外部董事增加的原因是從明年8月開始實施的資本市場和金融投資業相關法律(資本市場法)修訂案。《資本市場法》中包含“資產總額超過2萬億韓元的上市法人董事會全體成員不能由特定性董事構成”的條款。另外，為順應女性高管不斷增加的社會潮流，在理事會成員中確保多樣性的企業正在增加，這壹點也產生了影響。

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