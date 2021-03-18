鄭李朔導演：“奶奶種的芹菜好像成了我的福氣”. March. 18, 2021 07:19. by 金哉希 jetti@donga.com. “奶奶種在水邊的芹菜長得很好，好像成了我的福氣。” 這是電影《水芹菜Minari》的導演李•以薩克•鄭(43歲)17日通過國內發行公司PAN-CINEMA電影公司傳達的感想。在15日公布的第93屆奧斯卡頒獎典禮最終候選名單上，《水芹菜》入圍了最高榮譽—最佳影片獎、最佳導演獎、最佳劇本獎、最佳女配角獎、最佳男主角獎、最佳原創配樂獎等6個獎項的候選名單。這是繼去年獲得最佳影片獎的奉俊昊導演的《寄生蟲》之後，在韓語電影中第二次去敲奧斯卡最佳影片的門。 鄭導演表示，“制作這部電影的旅程非常艱難，在此期間出現這樣的事情(入圍奧斯卡)是不可想象的。終於可以理解入圍奧斯卡的瞬間為何充斥著無盡的感謝詞。特別感謝讓阿肯色農場家充滿愛意的母親、父親和姐姐。”對於作為韓國演員首次獲得奧斯卡提名(最佳女配角獎)的尹汝貞(74歲)，他補充說，“感謝韓國觀眾支持尹汝貞老師的作品在世界舞臺上創造享有榮譽的歷史。” 展現像真正家人壹樣的演技的演員們的感想也接連不斷地出現。作為亞裔美國人首次獲得奧斯卡最佳演員獎提名的史蒂芬•元(38歲)表示，“如果說通過過去幾年和這次電影學到了什麽，那就是我們的人生應該壹起分享。能夠與優秀的演員和劇組分享人生，我感到很幸福，我認為多虧他們自己才得以站在這裏。” 雖然憑借《水芹菜》的主題曲《Rain Song》入圍奧斯卡最佳原創歌曲獎的預備候選名單，但未能跨過最終候選門檻的韓藝璃(37歲)表示，“感覺就像我所喜歡的人付出的努力得到了回報壹樣，心情很好。能為所有人的成就盡壹點力量，我感到非常高興。”她接著說：“我很想念壹起吃飯的家和人們。每天拍攝結束後，整理當天拍攝的場面，讓人想起為了明天互相加油打氣的吃飯時間”，表達了對拍攝現場的依戀之情。 飾演史蒂芬•元和韓藝璃兒子的艾倫•金(8歲)說：“爸爸媽媽說‘水芹菜入圍奧斯卡了’，我當時非常開心，而且聽說壹下子入圍了6個，真的嚇了壹跳。水芹菜家族的所有成員見了面，進行ZOOM聚會，非常想念他們。真的很開心。”

한국어