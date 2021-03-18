警方對國土部負責“新城選址”事務的部門進行扣押搜查. March. 18, 2021 07:20. by 權基範 kaki@donga.com. 正在調查韓國土地住宅公社前、現任職員在京畿光明、始興地區等投機疑惑的警方，17日對國土交通部等部門進行了扣押搜查。這是關於土地住宅公社職員投機疑惑的第二次強制調查。 京畿南部警察廳表示：“從17日上午10時起，投入33名調查官，同時對位於世宗市的國土部、慶尚南道晉州市的土地住宅公社總部和位於京畿道始興市的北始興農協等6處進行了扣押搜查。” 據悉，當天的扣押搜查將重點放在調查第三期新城相關信息外泄的途徑和調查對象土地住宅公社前、現任職員的土地購買資金籌措方式等方面。據悉，在國土部重點調查公共住宅推進團和住宅土地室，也是因為這個原因。 特別是負責光明、始興地區等新城選址工作的公共住宅推進團很有可能直接與信息泄露有關。據悉，住宅土地室負責制定公共住宅政策和供應計劃等工作，因此成為扣押搜查對象。 這是繼9日之後，第二次對土地住宅公社總部進行扣押搜查。這可能是為了對第一次扣押搜查中獲得的資料進行分析，以進一步確認所發現的內容。 警方對北始興農協等機構進行搜查的目的是掌握土地住宅公社前、現任職員的購買資金流向。北始興農協向10多名調查對象職員提供了約43億韓元的貸款。警方將對土地住宅公社職員的交易明細進行分析，調查是否進行了借名交易。 政府聯合特別調查本部17日表示：“截至當天上午9時，就投機疑惑共有37件、198人正在接受內部調查或調查。”聯合調查本部運營的警察舉報中心共接到182件舉報。

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