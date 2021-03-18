孫興慜的傷勢好於預期，但參加25日的韓日友誼賽希望渺茫. March. 18, 2021 07:20. by 金東昱 creating@donga.com. 據悉，孫興慜(29歲•托特納姆熱刺•照片)的傷勢並不嚴重。但是隨著25日在日本橫濱舉行的韓國和日本之間的國家隊友誼賽允許觀眾進場觀賽，他出戰的可能性變得微乎其微。 英國《足球倫敦》等當地媒體17日報道說：“孫興慜的傷勢並不比剛開始擔心的要差。”孫興慜在15日與阿森納隊的“北倫敦德比”中首發出場，在上半場第17分鐘呼籲左腿疼痛後，在上半場第19分鐘被替換下場。這是去年9月受傷的腿筋部位。托特納姆熱刺隊主教練何塞•穆裏尼奧表示：“孫興慜的傷勢恢復需要多長時間還是未知數。” 英國媒體報道稱，“孫興慜有望參加在A級比賽後舉行的首場比賽即4月4日與紐卡斯爾隊的比賽”，“最早他將在本月22日與阿斯頓維拉隊的比賽中復出。”接著，穆裏尼奧教練也提到了“不管孫興慜遭遇了何種傷病，他都能迅速恢復狀態”。 出現在韓日戰召集名單上的孫興慜的出場可能性較低。 最大的原因是比賽允許觀眾進場觀賽。日本足球協會16日表示，“將於25日晚7時20分在橫濱舉行的比賽將允許觀眾進場觀賽”，公布了門票發售相關消息。 英國從1月開始對所有海外入境者強制實行10天的自我隔離。但是，醫生、技術人員、精英運動員等適用其他規定，在進入英國時接受基因擴增(PCR)檢查，如果被判定為陰性，就可以不受限制地在英國活動。但是，體育運動員只有在參加無觀眾比賽時才能適用該規定。隨著韓日戰允許觀眾進場，孫興慜如果出場，回國後必須進行自我隔離。托特納姆熱刺隊很難接受孫興慜的借調。 在韓日戰中征召的黃喜燦(萊比錫紅牛)也因德國方面的“自我隔離”規定而無法馳援國家隊。

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