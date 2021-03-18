年幼畫家的想法. March. 18, 2021 07:21. . 你知道文藝復興時期美術巨匠米開朗琪羅的第一幅畫是什麽嗎？就是描寫因惡魔的攻擊而受苦的聖安東尼的畫。令人驚訝的是，這竟然是在12歲時節畫的。只有12歲的小孩子，怎麽能如此熟練地演繹出這樣的主題呢？ 米開朗琪羅以雕塑家自居，但早期朝著畫家的方向接受了訓練。13歲時，他進入佛羅倫薩的著名畫家多梅尼克·吉蘭達約的工作室學習繪畫，但很快超過了他的老師。這幅畫被推定是在他進入工作室之前所畫。聖安東尼是3世紀埃及的修道士，根據耶穌的教誨，他把所有的財產分給貧窮的鄰居，並前往沙漠，在那裏過了35年禁欲的隱居生活。修行總是伴隨著苦難和誘惑。惡魔們出現並對他進行了誘惑和威脅，畫家就是捕捉這一場面進行了描繪。 事實上，這幅畫模仿了德國版畫家馬丁·肖恩·高爾的黑白版畫，但並不是完全抄襲。就像創造始於模仿一樣，年幼的畫家反映自己的想法，將原件加以改變，並添加新的形象，重新創造了獨創性的作品。畫在酷似佛羅倫薩阿諾河溪谷的下方風景和像魚的怪物上的銀色鱗，是原本就沒有的部分。為了生動地表現，少年在水產市場觀察魚，並把聖人也表現得更加堅決。胳膊和衣襟被拽著，雖然被鞭打，但聖人的頭直挺挺的。這是在表明，自己的信念絕對不會動搖。實際上，聖人以大膽的勇氣戰勝了惡魔，成為受尊敬的修道生活的先驅者。 誰都會遇到誘惑的瞬間。因為動搖、矛盾和苦惱，所以是人類。惡魔可以用天使的面孔來誘惑，也可以用怪物的形象來威脅。如果無法擺脫邪惡的誘惑，最終將面臨崩潰。這也許是生活在5世紀前的12歲天才少年想傳達的信息吧。

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