“2周內將單日確診病例減少到200例”，首都圈施行特別防疫對策. March. 17, 2021 07:26. by 金成圭 sunggyu@donga.com. 政府為了減少首都圈新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)確診患者人數，將施行特別防疫對策。目標是，到27日為止，將全國單日確診患者人數從目前的300~400人減少到200人左右。 16日，中央災難安全對策本部召開了由首爾市、京畿道及下屬基礎自治團體參加的會議，將今後兩周定為“首都圈特別防疫對策期”。最近新冠病毒日均確診患者達300~400人，其中70%~80%來自首都圈。這意味著將通過首都圈防疫來防止新冠疫情的擴散。 首爾市將加強春季利用率正在上升的多重利用設施防疫措施。針對公園和遊樂園、百貨店及購物中心、批發零售市場等30種密集設施，到本月末為止進行集中管理。每個賣場都指定設施負責人，檢查是否遵守禁止在賣場內排隊和休息時間說話等防疫守則。反復接到防疫違規舉報的營業場所將成為集中檢查對象。以首爾市內820個桑拿浴等沐浴設施的從業者和睡眠室使用者等為對象，正在進行先發制人的檢查等全面檢查。 京畿道將從22日開始以業主為對象，義務性地實施聘用外國工人前的診斷檢查(PCR)。因此，今後只有PCR檢查結果為陰性的勞動者才能新聘。如果違反，將成為罰款等行政處罰對象。 法務部和雇傭勞動部也在檢查4000家外國人雇傭工廠。法務部在外國人密集地區宣傳，非法滯留的外國人不會因新冠病毒檢查而被驅逐出境等。

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