善投！多倫多柳賢振在季前賽上4局4K無失分取得首勝. March. 17, 2021 07:26. by 姜泓求 windup@donga.com. 這是壹次滿分模擬考試。 美國職棒大聯盟(MLB)多倫多藍鳥隊的王牌柳賢振(34歲)在自己的第二場季前賽上取得了先發勝，常規賽前景壹片光明。 16日，柳賢振在美國佛羅裏達州Publix Field at Joker Marchant體育場舉行的與底特律老虎隊的客場比賽中首發出場，在4局內沒有出現四死球，取得2個被安打、4個脫三振，完成無失分好投，取得了季前賽的首場勝利。最終多倫多隊以4比0獲勝。 最重要的是直球的球威令人滿意。柳賢振當天投球的平均球速為90.4英裏(約145公裏)，投出了有力的直球。最高球速為(時速約148公裏)92.2碼。柳賢振的外切快速球(卡特球)、曲線球、變速球等多種球種的優點要想復活，必須以快速球為後盾。去年，美國《The Athletic》表示，“柳賢振的直球平均球速從2019賽季的90.6英裏(約146公裏)下降到2020年的89.6英裏(約144公裏)。 在球速下降的比賽中遭到了狠揍”，強調了球速的重要性。 當天，安裝球速的柳賢振在第1回合和第3回合各取得了2個脫三振，共四個脫三振，順利完成了比賽。在連續3次被安打的無人出局1、2壘有人的危機中，繼騰空球後，連續脫三振，沒有失分，結束了本局比賽。1、2、4局全部以三名擊球手連續出局處理。當天柳賢振計劃投4局最多投60個球，但以49個球結束了投球手登場。之後，他在候補投手區投出了15個球，完成了目標投球數。 賽後柳賢振自信滿滿地表示：“在春季集訓期間，投球數和局數都在增加。離聯賽開幕還有2、3周，這在期間身體會完全康復的。”MLB.com也表示：“他的投球似乎在為開幕做準備。變速球非常犀利。” 特別是，他決心不再重復轉會第壹年的去年開打後2場比賽所經歷的低迷狀態。柳賢振因新冠病毒肺炎疫情，在7月開幕的去年首2場比賽中，在9局內平均責任失分高達8.00，表現不佳，取得了1負的成績。柳賢振表示：“去年初期的幾場比賽很辛苦，但是不想再經歷類似的事情。從第壹場比賽開始，我就在準備好的狀態下努力前進。” 柳賢振很有可能在常規賽揭幕戰4月2日面對紐約洋基隊時出場。從效力於洛杉磯道奇隊的2019賽季開始，他將連續3年挑戰揭幕戰。多倫多隊主教練查理•蒙托約表示，“直球很有力量，變化球也很不錯”，但對揭幕戰(柳賢振)首發上場與否，他只說了壹句，“距離(揭幕戰)還有兩周半的時間。”

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