統一部：“韓美聯合軍演不能制造緊張局勢”. March. 17, 2021 07:26. by 權五赫 hyuk@donga.com. 朝鮮勞動黨副部長金與正16日發表談話，強烈譴責韓美實施聯合軍事演習並威脅斷絕南北關系。韓國統一部對此表示，“聯合軍事演習不能制造軍事緊張局勢”。執政圈還有分析認為，金與正的談話是“將進行對話的信息”。 統一部一名官員16日表示：“韓美聯合軍事演習在任何情況下都不能成為造成韓半島軍事緊張的契機，為此要靈活、智慧地予以應對，這是政府的一貫立場。”這名官員還表示：“政府主張南北關系應盡快改善並盡快恢復無核化對話，這一立場沒有改變。無論如何都將繼續努力試圖對話。”當有人主張這種立場是在對朝鮮表現出低姿態時，統一部進一步表明立場稱：“朝鮮不能將聯合軍事演習視為軍事緊張的契機。”統一部長李仁榮一直主張應推遲或縮少舉行聯合軍演。 但朝鮮批評了將演習縮小為電腦模擬方式的聯合軍演。金與正表示：“到目前為止，我們一直反對針對同族的聯合軍事演習，但從未討論過演習的規模和形式。因為，無論是50人參加還是100人參加，針對同族的侵略戰爭演習的本質和性質都沒有改變。” 韓國外交部發言人崔永杉當天表示：“政府的立場沒有改變，南北對話和朝美對話應盡早重啟，完全無核化和建立鞏固的和平機制的努力應該取得進展。” 青瓦臺只是表明了“目前正在密切關註事態”的立場。執政圈一名有關人士表示：“從朝鮮此前的態度來看，朝鮮總是在進行對話之前以這種方式進行威脅。想要對話，所以要找借口。”

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