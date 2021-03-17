被關在俄羅斯最糟糕監獄裏的納瓦利內：“每隔一小時叫醒並監視……小說《1984》中的現實”. March. 17, 2021 07:27. by 金潤鍾 zozo@donga.com. “這裏每隔一小時會把人叫醒。就像小說《1984》裏一樣。” 俄羅斯反對派運動家、前俄羅斯進步黨黨首亞歷克塞·納瓦利內（45歲）15日通過社交媒體，介紹了自己被關押在監獄的情況（照片）。 據衛星通訊社等報道，當天納瓦利內在俄羅斯福克羅夫市的第二號監獄（IK-2）接見了辯護律師。削發狀態的他向律師訴苦，並將自己現在的樣子上傳了“照片墻”。 他將監獄生活比喻為描繪監視一舉一動的未來反烏托邦社會的喬治·奧威爾的小說《1984》，並表示：“到處都有攝像機，處處受到監視。”他表示：“只要稍微違反規定，就會立即被報告。有時還會每隔1個小時把犯人叫醒。” 距離莫斯科以東約60英裏（約96公裏）的福克羅夫市第二監獄是俄羅斯“最差的四大監獄”之一。作為主要收容俄羅斯政治犯的地方，不僅有經常毆打犯人等肉體上的虐待，精神上的折磨也非常嚴重，因此一直受到“完全毀掉罪犯”的批評。 這裏為了在精神上孤立囚犯，禁止與周圍人進行對話。強迫犯人背誦監獄工作人員的名字，還必須總是畢恭畢敬地打招呼。從上午6時到晚10時，讓人一直站著，或禁止閱讀、寫作，一整天都通過俄羅斯國營電視臺進行體制順從教育。美國有線電視新聞網（CNN）報道說，為了給人帶來侮辱感和無力感，要求用牙刷清掃幹幹凈凈的地板打掃一整天或單獨關押在房間裏。被關押在該監獄兩年的反對派活動家康斯坦丁·科托夫對法新社解釋說：“這裏不把囚犯視為人。” 《衛報》報道說：“這些措施是為了使納瓦利內神經衰弱，可以說是普京總統對政敵的壓迫。”納瓦利內去年8月遭到被認為是俄羅斯政府所為的毒害後，在德國柏林接受了治療。今年1月17日回國的他在機場被直接逮捕後，以涉嫌違反緩刑義務，上個月被關進監獄。

한국어