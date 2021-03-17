新冠疫情引發新作上映幹旱， 電影院迎來“復古”熱潮. March. 17, 2021 07:27. by 金哉希 jetti@donga.com. 是擁有1000萬觀影人次的本土電影《太極旗飄揚》，還是獲得奧斯卡最佳改編劇本獎的《大空頭》。 受新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情余波的影響，面臨新片上映幹旱的影院紛紛采取不同的戰略吸引觀眾。劇場業界將過去盛行的韓國電影或歷代奧斯卡獎獲獎作品放在首位。 CGV將從17日開始舉辦韓國電影重映館“Signature K”。本月將在這裏上映的電影主題是“韓國電影文藝復興的開始”。從17日和24日開始，將分別上映被評價為開創21世紀韓國電影文藝復興時代的《太極旗飄揚》(照片)和《共同警備區JSA》。《太極旗飄揚》是繼《實尾島》之後，韓國第二部觀眾人數突破1000萬的韓國電影。CGV編成戰略組組長金洪民解釋說：“這是為了在劇場重新展示可以看作是韓國電影成長期的2000年前後作品而準備的企劃”，“通過數字重新灌錄復原工作，可以欣賞到畫質和音質方面得到提高的電影。” 樂天影院從今年年初開始舉辦年度企劃展“關於電影的記憶”。這是每月確定新的主題，介紹與之相對應的作品的企劃展。1月的第壹個主題是“愛情”。因此，《愛樂之城》、《諾丁山》、《非常公寓》、《妳的名字》等4部影片上映。今年2月，以“奧斯卡”為主題，推出了《聚焦/Spotlight》、《月光男孩/Moonlight》、《海邊的曼徹斯特》等作品。本月將以“錢”為主題，從24日開始同時上映《大空頭》、《商海通牒：24小時，捏造的真相》、《國家破產日》、《小公主》等4部影片。

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