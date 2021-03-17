星星的教誨. March. 17, 2021 07:28. . 擁有同樣祖先的人打得要死要活並不是罕見的事情。要有人不斷提醒他們是兄弟。10天前在伊拉克烏爾發生的事情就是一個很好的例子。 烏爾是幼發拉底河流域古代城市，是猶太教、伊斯蘭教、基督教始祖亞伯拉罕的故鄉。這裏雖然曾是蘇美爾文明盛開的地方，但如今已成為廢墟，聚集了各種宗教人士。在那次聚會的開頭，一個人朗誦《聖經》，另一個人朗誦了《古蘭經》。當然都是關於亞伯拉罕的內容。《聖經》朗誦的裏是“亞伯拉罕在神的吩咐下離開烏爾前往迦南”的故事，《古蘭經》則是“向給沒有子女的老亞伯拉罕兩個兒子——以實瑪利和以撒——的神表示感謝”的故事。這與其說是朗誦，不如說是伊斯蘭教、猶太教、基督教出自同一根源的證言。 把亞伯拉罕當作祖先的人們之所以聚集在烏爾，是因為正在伊拉克訪問的教皇方濟格。方濟格此前提到了與兩人所朗讀內容一脈相承的《創世紀》。“仰望天空吧！如果可以數的話，數一下那些星星。你的子孫會繁衍那麽多。”這是神向亞伯拉罕許諾他會有很多子孫。就這樣，子孫們多得像星星一樣。但隨著歲月的流逝，他們開始分別信仰不同的宗教，互相開戰。甚至在同一個宗教內，也經常發生你死我活的爭鬥。此時此刻也是如此。 教皇方濟格在烏爾的沙漠中央對信仰不同宗教的兄弟們說：“請想一想夜空。”“星星照亮夜空，是因為它們在一起發光。”他在勸兄弟之間不要打架，而要像星星一樣成群結隊，一起消除憎惡和暴力的烏雲。要給受迫害的兄弟們擦掉眼淚。也就是說，為了因內戰過著地獄般的生活的敘利亞難民，應該共同努力。總而言之，就是要像亞伯拉罕仰望天空一樣仰望星星並學習。

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