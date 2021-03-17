對於韓美縮少軍演規模，朝鮮的回答是“天生的傻瓜”. March. 17, 2021 07:27. . 朝鮮國務委員長金正恩的妹妹金與正昨天批評韓美聯合軍演說：“3年前的溫暖的春天很難再回來了。”她向文在寅政府口出“天生的傻瓜”“瘋狗”等臟話，並威脅說：“進入任期末期的南朝鮮當局的前途將非常痛苦和不安。”他還說，“最好從一開始就不要幹讓人難以入睡的事兒”，針對美國拜登政府也粗暴地針鋒相對。 韓國政府將此次韓美軍事演習的規模縮小沒有野外機動演習的防禦性電腦模擬演習，但金與正不僅沒有予以積極評價，反而以嘲弄來回應。但是，韓國政府一名高層官員表示，“目標是南北首腦確認板門店宣言和平壤宣言”，表明有意再次推進南北首腦會談。在朝鮮持續不斷的對南打擊和威脅下仍不肯放棄幻想的做法，不禁讓人產生疑問，現政府是不是陶醉於夢想和理想，失去了現實感？ 金與正在美國國務卿和國防部長訪韓前一天發表談話，是朝鮮慣用的手法。她在去年12月美國副國務卿訪韓之際也發表了談話，目的是為了營造對朝鮮哪怕是一丁點有利的局面。金與正表示，“今後將密切關註南朝鮮當局的態度和行動”，甚至提出撕毀《9.19南北軍事協議》的可能性。這是要求文在寅政府說服美國放寬制裁等措施的壓力，也是要求拜登政府對此表現出有所進展的立場的要求。由此可見，新冠疫情和貿易封鎖已給朝鮮帶來入骨巨痛。 朝鮮對韓美采取的過激應對措施雖然令人討厭，但也沒有必要被朝鮮的壓迫策略所左右。最重要的是恢復長期停滯不前的朝美間無核化對話，在此次韓美會晤中應集中討論解決這一問題的方案。朝鮮也應該克制有害於營造對話氛圍時的輕浮言論。這種行徑只能是一招臭棋，會讓在美國政權交替以後也一直維系的朝美間信賴關系變得更弱。

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