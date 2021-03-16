林成美出道14年來首次擔當主演，“感覺向世界邁出了第壹步”. March. 16, 2021 07:23. by 金泰彥記者 beborn@donga.com. “非常緊張。我還在考慮‘上映當天要不要自己壹個人去電影院看呢？’” 這是出道14年的演員現在的苦惱。林成美(35歲)。這個陌生的名字以“主演”身份出現在劇場大屏幕花費了很長時間。 將於18日上映的電影《Fighter》是充分展現她精湛演技的作品。尹宰浩導演執導的這部電影講述了艱難生活的脫北者珍雅開始拳擊運動後走向外面世界的過程。警惕心很強的珍雅與拳擊館館長(吳光祿飾)和教練(白瑞斌飾)見面，逐漸解開了心中的疙瘩。 11日，記者采訪了引領電影氛圍的珍雅—林成美。她說：“感覺向世界邁出了第壹步。”《Fighter》是林成美在電影院公映的長篇電影中首次擔任主演的作品。她憑借《Fighter》在去年釜山的國際電影節上獲得了頒發給演員的最高獎“年度演員獎”。 小時候夢想成為笑星的林成美在初三時看情景劇時接觸到了演技。高中時期，林成美人生第壹次去電影院看了朴贊郁導演的《老男孩》(2003年)後，演員的夢想變大了。之後她以參加青少年戲劇節為開始，不分體裁、主演、配角都進行了活動。就讀於韓國藝術綜合學校表演系時，林成美因出演鄭熙載導演的短篇電影《BOKJA》(2008年)而備受矚目，之後她在奉俊昊導演的《母親》(2009年)中飾演女高中生傷疤(李美度)的朋友，正式在長篇電影出道。之後她來往於話劇《海達•高布樂》(2012年)、電視劇《愛的迫降》(2019年)、《Start Up》(2020年)等多種題材。 但是密密麻麻的影視作品裏也有空格。2010年，她壹度打算放棄演戲。 “演戲的時候感覺還活著，但是不演戲的時候自己不知道做什麽，所以斷絕了所有聯系，壹個人苦悶地喝酒。想到‘這樣能活壹輩子嗎？’就突然十分害怕。” 雖然重新振作起來，但3年後迷上舞蹈，還苦惱著要升入舞蹈院。抓住動搖的自己的不是別人，而是自己。第壹次面臨危機的2010年，她踏上了西班牙聖地亞哥800公裏的巡禮之路。獨自走兩個月，培養了自尊心。迷迷糊糊的時候自己問自己。“開始跳舞是為了跳舞，還是為了演戲？”她笑著說，“雖然看起來很強勢，但自己屬於典型的‘外強內柔’型”，“可能直到死都會動搖。” 在《Fighter》中，林成美就是珍雅本身。電影將焦點放在了準備拳擊大賽時感情表現不熟練的珍雅逐漸打開心扉的過程上，提高了投入度。她說：“我當時想瞬間投入曾是異鄉人的珍雅的感情。”她還自己選擇了適合倔強的珍雅的服裝。 “看到扔在體育館裏的拳擊鞋，穿上後正好合適。太神奇了，我把它當做紀念。” 她作為壹個“體育人”生活了壹個多月，培養了拳擊實力。她從延邊出身，在劇中擔任房地產經紀人的李文彬演員那裏集中獲得了朝鮮語指導。 “上了年紀會變得有趣”的她表示想挑戰多樣的平臺和體裁。 “我不想成為像賽馬壹樣的演員。希望觀眾在看完我的作品後，能帶著某種感情走出電影院。然後希望大家多多關註‘這位演員正在走自己的路’。”

한국어