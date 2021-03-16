利用虛擬貨幣隱匿財產，稅務當局首次向2416名高額滯納者征收366億韓元稅金. March. 16, 2021 07:23. by 宋忠炫 balgun@donga.com. 在首爾江南經營醫院的醫生或高額資產家等2400多人為了逃避稅金，將收入或資產換成虛擬貨幣進行隱藏，結果被稅務當局揭發。這是首次發現將虛擬貨幣惡意利用為隱匿財產和逃稅手段的事例。 國稅廳15日表示，以用虛擬貨幣隱瞞財產的2416名高額滯納者為對象，征收了相當於366億韓元的滯納稅金。他們擁有的虛擬貨幣有比特幣、以太幣、瑞波幣等。也有醫生拖欠了27億韓元稅金，但用虛擬貨幣隱匿了39億韓元。 高額滯納者惡意利用了稅務當局為了征收未繳納的稅金而查詢金融賬戶時，虛擬貨幣不容易被發現這壹點。因為，如果想購買比特幣等虛擬貨幣，需要實名銀行賬戶，但當資金從銀行賬戶轉移到虛擬貨幣交易所後，當局很難掌握虛擬貨幣的擁有現狀。據國稅廳掌握的情況，滯納者正是看中這壹點，故意將財產兌換成虛擬貨幣隱藏起來。 國稅廳相關人士表示：“扣押拖欠者的虛擬貨幣提款請求債券，等到拖欠者繳清所欠稅金，才允許其將虛擬貨幣兌換成現金”，“最近比特幣價格暴漲後，還有人說‘即使向熟人借錢，也要繳納滯納稅金，請解除扣押’。”

한국어