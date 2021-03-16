“四國集團”首腦：“我們是靈活的組合，歡迎開展合作”. March. 16, 2021 07:23. by 華盛頓=常駐記者 李正恩 lightee@donga.com. 美國為牽制中國而組建的核心聯盟“四國集團”（Quad，美國、日本、澳大利亞、印度四方協議體）領導人當地時間13日向《華盛頓郵報》發表聯合文章，強調了四國集團的開放性和擴張性。前一天通過視頻進行的首次首腦會談後僅過一天，四國首腦就通過媒體共同投稿這一破例的形式，就四國在地區內其他國家之間需要合作的必要性發表了意見。 四國領導人在題為《四國正專註於自由、開放、安全、繁榮的印度太平洋地區》的文章中表示：“四國是增進共同藍圖、為和平、繁榮獻身、想法一致的合作夥伴的靈活組合。”四國稱，“我們將歡迎追求並共享這些目標的所有人合作的機會”，強調四國集團不是封閉的聯合體。 分析認為，此舉可能是為了防止四國集團被認為是排他性安全合作組織或因此而使不包括在這四個國家的國家遠離合作範圍。這可以看作是間接向包括韓國在內的其他國家施壓並敦促參與的信息。據悉，美國正在構想包括韓國、新西蘭、越南等國在內的所謂“四國+”構想。 四國領導人提醒說，四國集團是為應對2004年印度尼西亞地震海嘯而成立的合作夥伴，同時表示：“在印度洋太平洋相互連接和迎來機會的新時代，我們為適應地區需要而再次回歸。”首腦們通過投稿詳細說明了應對“大流行”和氣候變化合作等四國首腦會議中討論的內容。

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