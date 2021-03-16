文在寅總統夫婦23日公開接種阿斯利康疫苗. March. 16, 2021 07:23. by 朴孝穆記者、金素榮記者 tree624@donga.com,ksy@donga.com. 文在寅總統和夫人金貞淑女士將於23日公開接種阿斯利康新冠疫苗。23日是向65歲以上老人註射阿斯利康疫苗的第一天，文在寅夫婦似乎有意通過首先接種，來消除國民的不安心理。 青瓦臺發言人姜瑉碩15日在新聞發布會上表示：“（文在寅）總統夫婦進行預防接種是為了出席6月份英國七國集團（G7）峰會。這是根據疾病管理廳關於因必要的目的出國者進行預防接種的程序。”英國已邀請韓國參加6月11日舉行的七國集團峰會。 姜瑉碩解釋說：“總統夫婦23日接種疫苗的意思是，在65歲以上的人群中以身作則率先接種，以消除一些人提出的安全性、效果性的爭議。”青瓦臺一名有關人士表示：“此前，阿斯利康疫苗的接種對象是不滿65歲的人，但此次接種的對象是65歲以上的人，因此也許會有國民感到不安，總統先走一步。本來也可以略微推遲接種時間，進行一些調整，但最後決定在疾病廳決定給65歲以上人士接種的第一天率先接種。” 阿斯利康疫苗以10周至12周為間隔接種兩次，接種後形成抗體需要兩周左右。文在寅為了在6月訪問英國之前形成抗體，最晚也要在5月底之前完成第二次接種。像文在寅總統一樣，為了完成公務上的國外出差、海外派兵、駐外公館派遣等直接關系到國家利益的業務而出國的人，從17日起到第三季度（7月-9月）為止，與自己的接種順序無關，可以隨時申請接種。

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