770球！貝利正式承認C羅打破自己進球紀錄：非常欽佩妳. March. 16, 2021 07:23. by 金東昱 creating@donga.com. “祝賀妳打破我保持的正式比賽最多進球紀錄。” “足球皇帝”貝利(81歲)終於承認了“得分機器”克裏斯蒂亞諾•羅納爾多(36歲•尤文圖斯•照片)。 15日，C羅在意大利卡利亞裏的撒丁島競技場舉行的2020~2021意大利足球甲級聯賽第27輪客場比賽中攻入3球，幫助球隊以3比1獲勝。憑借當天的帽子戲法，C羅本賽季的聯賽進球數達到23粒，與排在第2位的羅梅盧•盧卡庫(國際米蘭•19球)的進球差距拉大到4球，在射手榜上處於領先地位。 C羅的個人職業生涯總進球數達到770球，超過了貝利在正式比賽中創下的個人進球數(767球)。C羅原本在1月份就打破了貝利的記錄。但是當時貝利沒有承認C羅打破了自己的記錄。足球界在貝利的當初記錄(757球)中，又承認他在聖保羅州等地攻入的10球，將貝利的正式比賽個人總進球數更正為767球。C羅在短短兩個月之後就超過了這壹紀錄。 貝利當天在自己的Instagram上上傳了與C羅壹起拍攝的照片，祝賀了C羅的記錄。貝利說：“我喜歡看妳的比賽，這已經不是秘密了。今天沒能親自去擁抱他，感到很遺憾”，“但是很高興能留下壹起拍的照片，與妳壹起分享榮耀。”

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