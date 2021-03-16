一個逃避兵役者的人生。. March. 16, 2021 07:24. . 1913年，生活在奧地利首都維也納貧民窟集體宿舍的一名青年慌忙整理好行李離開了宿舍。他離開宿舍的原因是逃避兵役。在奧地利，如果到了21歲，就要成為征兵對象進行申報，而這名青年卻要逃避。青年的祖籍林茨市對他作為逃避兵役者進行了通緝。 此刻，青年離開祖國生活在德國慕尼黑。因為是在外國，他感到很放心，但當局很快就找到了像他這樣在外國沒有一份像樣的工作、靠在酒吧裏賣明信片勉強糊口的居住地。當局尋求慕尼黑警方的協助，一個刑警找上門來逮捕了他。 這名逃避兵役者是希特勒。如果當時希特勒被送回奧地利，加入奧地利軍隊，那麽我們所知道的納粹黨首希特勒說不定就不會存在。但領事館似乎覺得這名青年很可憐，於是發善心擱置了遣返回國的計劃，讓他在德國法庭接受審判。雖然是友邦國家，但德國並不迫切需要加強奧地利的國防力量。因此，法庭對希特勒的“由於貧窮、身體虛弱，無法履行兵役任務”的辯解表示贊同。 1914年第一次世界大戰爆發後，希特勒自願加入德軍。之前曾是逃避兵役者的人參加他國的戰爭本身就是說不通的，也不知道他是怎麽想的，他申請了入伍，並獲得了通過。他的運氣還在繼續。第一次世界大戰是一場殺戮戰。戰爭初期投入最前線的士兵要想活著回來並非易事。包括團長在內，希特勒第一個被分配的聯隊很快失去了三分之二。但是他活到了最後，還被授予了鐵十字勛章。 不僅是外國人，連中學畢業學歷和社會經歷都沒有的希特勒，從大眾煽動家成長成為政治領導人的唯一後盾的經歷就是參戰經歷。如果希特勒滿足於免除兵役和外國人的特權，歷史又會發生什麽變化？人生是諷刺，這話似乎是對的。

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