公示價上漲19%……政府上調房價，對國民而言是稅金炸彈. March. 16, 2021 07:23. . 國土交通部昨天公布了比去年上漲19%的全國公寓、連排別墅、多戶型住宅等共同住宅的公示價格。這是14年來的最大漲幅，也是去年全國房價暴漲引發的“後暴風”。綜合房地產稅稅率上調和公示價格現實化率上升，公示價格超過6億韓元（市價約9億韓元）的共同住宅擁有者遭到了“稅金炸彈”的襲擊。 受執政黨點火的“遷都論”影響，世宗市的公示價格上漲了71%。包括上漲24%的京畿道在內，首爾、大田、釜山的公示價格也暴漲了20%左右。由於政府的各種限制規定使全國各大城市的房價“氣球效應”不斷擴散，因此，作為財產稅、綜合房地產稅、健康保險地區加入者保險費標準的公示價格暴漲。 政府在公布公示價格時極力強調，作為綜合房地產稅征收對象的“公示超過9億韓元的共同住宅”在全國僅為3.7%，在首爾僅為16.0%，而擁有6億韓元以下一棟住宅的人的財產稅負擔將因下調稅率而減少。這是現政府每次提高稅金時反復進行的“分幫分撥”的翻版。 但是，由於此次上調，168萬套首爾公寓中的41.3萬套，相當於每4套中的1套的公示價格超過9億韓元，成為綜合房地產稅的征收對象。這完全脫離了對“極少數高價多住宅”懲罰性地征收稅金的綜合房地產稅原有宗旨。公示價在6億韓元以上的房產擁有者的財產稅負擔最多將增至30%。得到子女等健康保險實惠的2萬名左右的人，失去了被扶養者的資格，需要繳納每月11.9萬韓元的保險金。 結果，在4年時間裏將首爾公寓價格提升78%的房地產政策失敗的負擔，全部由住宅擁有者來負擔。盡管有人指出這是“違反租稅法律主義”，但政府卻隨意提高公示價格，加重了負擔。綜合房地產稅的稅收從2017年的1.65萬億韓元增加到今年的5.11萬億韓元，增加了三倍，目前正在用於政府的“用稅款如流產”。 劇增的擁有稅負擔已經超出了只擁有一棟房子而沒有其他收入的退休者能夠負擔的水平。上個月的國會上，朝野議員提出了減少第一代一住宅擁有者綜合房地產稅負擔的法案，但由於政府的反對，甚至沒能進行審議。不應該是房價，而應該抓緊修改只為難無辜國民的房地產稅制。

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