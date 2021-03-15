去年學習韓國語的海外學生接近16萬人. March. 15, 2021 07:22. by 崔예나 yena@donga.com. 一項調查結果顯示，去年學習韓國語的海外學生人數接近16萬人。這是受新冠病毒大流行的影響，K-pop等韓流人氣上升的影響。 根據韓國教育部14日發表的《2021年海外韓國語教育支援事業基本計劃》，去年有39個國家和1669所小學、初中、高中開設了韓國語班，共有15.9864萬人聽課。該數字比2019年增加了9個國家和地區的1.4555萬人。 特別是越南在今年2月將韓國語和英語、漢語等一起指定為第一外語。印度在去年7月將韓國語選為第二外語。 教育部計劃今年投入相當於前一年2倍水平的236億韓元，對43個國家和1800所學校支援韓國語教育。教育部解釋說：“即使在新冠疫情的情況下，受K-pop等韓流的影響，韓語教育的需求也在增加。” 特別是，為適應不斷增加的韓國語能力考試（TOPIK）需求，教育部計劃從2023年開始全面實施基於互聯網的考試（IBT, Internet Based Test）。如果引進問題銀行系統和IBT方式，就可以大幅增加考試次數。目前以“基於紙面考試（PBT，Paper Based Test）”的方式向全世界發送答題紙，並回收答卷。

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