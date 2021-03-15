761億韓元…壹家養老院內四戶家庭的捐贈接力. March. 15, 2021 07:22. by 趙承漢=東亞科學記者 shinjsh@donga.com. 出生於黃海道、18歲遠渡重洋白手起家的90多歲老夫婦加入KAIST最高齡高額捐贈者名單。據悉，他們居住的銀色住宅(高級養老院)鄰居們的“捐贈接力”對其產生了影響。僅在同壹家養老院，四家共捐贈了761億韓元。 KAIST 14日表示，三星刷具會長張成煥(92歲)和安夏玉(90歲)夫婦捐贈了位於首爾江南區論峴洞價值200億韓元的房地產，要求用於培養科學技術人才。張會長是向KAIST捐贈10億韓元以上高額捐贈者中年齡最大的。這對夫婦的KAIST發展基金簽約儀式於13日上午11點在首爾龍山區首爾君悅大酒店舉行。 張會長憑借自己的力量從延世大學研究生院畢業，投身貿易業，生產化妝用毛筆等產品，向名牌化妝品企業供貨，擴大了事業範圍。在中國也建立了兩個工廠，擴大事業，創造了現在的財產。張會長說：“在積累了壹定的財產之後，我們夫婦自然而然地達成了成為幫助困難者的得力手臂的共識。” 張會長的捐贈還受到了京畿龍仁壹家養老院鄰居—西園農園會長金炳浩和金三烈夫婦的影響。金會長夫婦在2009年和2011年先後兩次向KAIST捐贈了350億韓元。 這是該養老院居民第四次向KAIST捐贈高額資金。包括已故韓國信息通信會長趙千植和去年向國家捐贈秋史金正喜先生水墨畫《歲寒圖》的孫昌根在內，四戶家庭的KAIST總捐贈額達761億韓元。

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