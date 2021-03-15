美國政府高層官員：“拜登政府上個月嘗試與朝鮮接觸……平壤不作回應”. March. 15, 2021 07:22. by 兪載東 jarrett@donga.com. 路透社當地時間13日援引拜登政府高層官員的話報道說，美國政府從2月中旬起通過各種渠道試圖同朝鮮進行幕後接觸，但朝鮮沒有作出回應。 據報道，美國政府一名高層官員表示：“為了減少（朝美之間）緊張局勢升級的危險，美國從2月中旬起通過朝鮮常駐聯合國代表部等各種渠道試圖同朝鮮接觸。但至今為止沒有得到平壤方面的任何回應。”分析認為，拜登政府的這種嘗試旨在在全面重新討論對朝政策的政權初期，阻止朝鮮的挑釁行為，並通過對話解決朝核問題。 韓國外交部一名相關人士表示：“從美國那裏得到了有關試圖同朝鮮接觸的內容，因此了解相關情況。”該人士表示：“美國可能沒有提出無核化談判等具體提案，而是表明了將通過對話解決朝核問題的意願。” 美國國務院負責東亞太平洋事務的代理助理國務卿金成在前一天舉行的新聞發布會上就拜登政府目前正在討論的對朝政策表示：“我認為在今後幾周內討論完畢。”

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