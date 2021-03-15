中國決定對接種本國疫苗的外國人簡化簽證發放程序. March. 15, 2021 07:22. by 金祺容 kky@donga.com. 中國政府決定對接種中國產新冠疫苗後通過香港入境的外國人簡化發放簽證的程序，可免除提交核酸檢查證明書等。 據中國官方媒體《環球時報》14日報道，中國外交部駐香港特派員公署12日在官方網站上表示，兩次接種中國疫苗或申請簽證14天前接種一次的人在申請中國簽證時，可以不提交核酸檢查證明書和健康及旅行記錄證明書。 目前，中國規定，外國人進入中國時，須提交72小時內新冠核酸檢查陰性證明等。對於以參加葬禮或探親等人道主義目的申請簽證的情況，如已接種中國產疫苗，就將其分類為簡化手續對象並發放簽證。該措施將從15日開始執行。 《環球時報》解釋說：“讓接種中國疫苗的人省去提交核酸檢查陰性證明的做法表現出對中國產疫苗的信心。”但很多人分析說，這一措施僅針對中國疫苗接種者簡化簽證發放程序，目的是為了擴大中國產疫苗的普及。也就是說，從為入境中國的相當數量的需求來看，這是為了增加這些人在中國的疫苗接種數量而采取的措施。 但是，由於中國國內對中國產疫苗的不信任，疫苗接種人口在2月底僅占總人口的3%左右，因此有人對此舉的實效性提出了疑問。

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