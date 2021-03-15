美國稱“即將完成對朝政策”，朝鮮不應錯失擺脫孤立的機會. March. 15, 2021 07:23. . 美國國務院負責東亞太平洋事務的代理助理國務卿金成12日表示：“美國國務卿安東尼·布林肯將（向韓國和日本）介紹目前正在討論的新的對朝鮮政策並交換意見。在今後幾周內將完成討論。”也就是說，新的對朝政策已經接近尾聲，國務卿和國防部長本周巡訪韓日時可能會大體確定。據悉，美國從上月起多次嘗試與朝鮮進行幕後接觸，但至今沒有得到任何答復。 如果按照金成所說的那樣，拜登政府的新對朝政策將會非常迅速地在新政府上臺2個多月後露面。此前，拜登政府除了為重新討論對朝政策而與同盟密切協調的原則外，一直克制對外進行解釋。這與過去各種傳聞、觀測、提議泛濫的歷屆政府上臺初期的面貌截然不同。這反映了重視同盟和多邊合作的拜登政府的風格。 在拜登政府公開新對朝政策之前試圖同朝鮮進行幕後接觸的部分也值得關註。這是為了在決定政策方向之前評估朝鮮的意圖並試探今後的應對方式，阻止朝鮮在美國政權更替之際習慣性地發起挑釁。這與單方面、即興的應對為主的前任特朗普政府截然不同。 朝鮮對美國沒有做出任何回應。自前年年底斯德哥爾摩舉行工作會談以來，朝鮮斷絕了同美國之間的對話，去年甚至破壞了南北關系，陷入了自我孤立狀態。一旦情況不妙，朝鮮就有可能再次啟動挑釁周期，使韓半島緊張局勢加劇，從而提高身價。 但拜登政府內卻有非常了解這些劇本的專家。他們決心不再重復過去對朝鮮漠不關心或袖手旁觀的奧巴馬政府的“戰略忍耐”。因此，美國在推進通過對話解決問題的同時，還在充分準備勒緊政權命脈的包圍和施壓方案。朝魚鮮的挑釁只會帶來“最大的痛苦”。

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