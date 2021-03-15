LG電視、洗衣機、冰箱獲得美國《消費者報告》評價第壹名. March. 15, 2021 07:23. by 徐東一 dong@donga.com. LG電子的電視、冰箱、洗衣機等主要生活家電產品在美國消費者媒體《消費者報告》實施的產品綜合評價中占據了第壹位。 14日，據電子業界透露，LG電子有機發光二極管(OLED)電視(型號為65CX)在《消費者報告》電視評價中占據了第壹位。該產品在畫質和音響、使用性、消費者滿意度等方面得到高度評價，在227個大獎產品中獲得了最高分87分。特別是OLED電視，評價前10名中有7個是LG電子產品。剩下的3個是日本索尼公司的產品。 在洗衣機△滾筒△波輪△攪拌式(鉛墜)等全部領域中，LG電子占據了第壹位。特別是滾筒洗衣機和波輪洗衣機分別占據了1~9位和1~4位。與滾筒、波輪洗衣機相比，價格低廉的攪拌式洗衣機在洗滌性能項目中也獲得了滿分等“基本技術”認證，占據了第壹位。LG電子於去年9月首次在美國推出了攪拌式洗衣機。 冰箱方面，在被選為最高檔產品的法式門領域，在上冷藏下冷凍產品群中排名第壹。 LG電子相關人士表示：“以產品競爭力及設計、技術能力等為基礎，在家電產品最激烈的美國市場獲得了好評。”

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