LG為新建美國電池工廠投資5萬億韓元以上. March. 13, 2021 07:14. by 洪錫浩記者 will@donga.com. LG能源解決方案公司將通過5萬億韓元以上的大規模投資，在美國國內構築生產設施。有分析認為，這是為了鞏固在美國市場的主導權，並在與SK Innovation進行的紛爭中占據優勢。 LG能源解決方案公司12日表示，計劃到2025年為止投入5萬億韓元以上，在美國追加確保70GWh(千兆瓦時)以上的電池生產能力。如果加上現有的密歇根工廠(5GWh)，LG能源解決方案僅在美國就擁有超過75GWh的自有生產能力。這些工廠不僅生產現有主力產品電動汽車及儲能裝置(ESS)用袋式電池，還生產以Lordstown Motors、普羅泰拉等電動汽車創業企業為中心需求較大的圓筒形電池。工廠雇傭人員和投入工廠建設的人員加在壹起，預計將創造1萬個以上的工作崗位。 LG能源解決方案計劃在上半年(1 ~ 6月)選定2處以上的工廠候選地。計劃新建的工廠將100%以新再生能源運營。另外，上半年還將確定與通用汽車公司(GM)共同建立的合作法人(JV)第二工廠的投資規模和用地。 有人預測，通過此次投資，LG能源解決方案將在有望快速增長的美國電動汽車、ESS市場鞏固領先地位。也有分析認為，這是為了防禦在美國國際貿易委員會(ITC)電池紛爭中敗訴，並向美國政府要求行使否決權的SK Innovation。這是為了對抗電池工廠停產會對美國經濟產生消極作用的主張，強調本公司通過擴大投資需求，可以充分應對電池需求。

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