國會議員全體調查，如果不是為了“摻水”，執政黨就應走在前列. March. 13, 2021 07:15. . 隨著韓國土地住宅公社職員們的投機疑惑導致輿論惡化，再在國會也引發火花，共同民主黨提議對300名國會議員全部進行房地產投機專門調查。“國民力量”黨昨天在朝野院內代表會晤中針鋒相對地表示：“全面調查固然好，先從民主黨開始吧。”其理由是，在所屬議員卷涉房地產投機的疑惑被提出後，陷入困境的執政黨“和稀泥”的意圖很濃。 雖然根據朝野協議未能對國會議員進行全面調查，但不能把它當作“沒有發生過的事”不了了之。“利用開發情報進行投機的難道只有土地公社住宅職員嗎？”國民的疑惑和憤怒之聲不絕於耳。從容易接近開發信息的國會議員開始接受徹底驗證，是理所當然的措施。 從這一點看，負責國政的執政黨的作用更為重要。目前，因擁有首都地區土地而引起投機疑惑的共同民主黨議員有梁李媛瑛、金京萬、梁香子、徐永錫、金柱榮等5人。他們大都跳起來稱“不是為了投機”，但必須調查是否投機的真實情況才能得知。但是，共同民主黨目前正通過自身倫理監查團對第三期新城地區房地產投機疑惑進行調查，但內部出現了“以主動申報為基礎的調查有什麽實效性？”的擔憂。正因如此，才讓人懷疑共同民主黨提出的全體調查提議是否有誠意。 共同民主黨不能光念叨300名國會議員同時接受“全體調查”，而應該率先垂範，提倡階段性的全體調查方法。如果將調查範圍從所屬國會議員擴大到選舉產生的地方議員和自治團體長接受徹底的調查，並敦促在野黨共同參與，在野黨就沒有理由拒絕。 雖然共同民主黨提議由國會議長主導進行調查，但在國民看來，這很有可能是“自助調查”。只有把調查工作委托給經濟正義實踐市民聯合等細糾高層公務員房地產問題的國會外機構，並得到國稅廳等政府機關的支援，才能得到國民的信任。當然，調查範圍應擴大到父母、兄弟姐妹等直系親屬。“國民力量”黨也不應只是要求“共同民主黨先做”，而應委托第三機構進行徹底的調查，采取先發制人的應對措施，這樣才能獲得國民的支持。

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