121個國家接種3.34億劑新完疫苗，以色列和英國打速度戰，日本和澳大利亞落後. March. 13, 2021 07:15. by 金成圭 sunggyu@donga.com. 當地時間去年12月8日，英國開始註射世界首劑新冠病毒疫苗，如今已過近100天。世界上既有像以色列一樣每10名國民中就有6人接種疫苗，也還有很多國家尚未開始接種疫苗。 據彭博社和國際統計網站“用數據看世界”等12日稱，截至11日，全世界超過121個國家和地區完成了3.34億份新冠疫苗接種。最近每天平均進行841萬次的接種。按照目前的速度，人類75%以上的人完成第二劑接種，即形成所謂的“集體免疫”需要3年零6個月以上的時間。不過，最近疫苗接種的速度有所加快。 到目前為止，接種疫苗最多的國家是人口最多的美國（9572萬次）和中國（5252萬次）。只是與人口數相比，疫苗接種率最高的國家是以色列。以色列在去年12月19日以總理內塔尼亞胡為開端，進行了907萬次的接種。接種過一次疫苗的人占全體人口的58.6%。完成第二次接種的人的比率也達到了46.2%。排在以色列之後，阿聯酋（35.2%）和英國（33.6%）的第一輪接種比率較高。 以色列提出向跨國制藥公司提供接種疫苗的本國國民性別、年齡、期末等核心臨床信息的條件，成功確保了疫苗。預計下個月以色列75%的人口將完成第二次接種。在這種情況下，以色列能否成為世界上第一個成功形成集體免疫的國家備受關註。要接種75%的國民，美國需要5個月，英國則需要7個月。 相反，在主要國家和地區中，日本、澳大利亞、新西蘭等國的疫苗速度戰則略遜一籌。特別是，日本從上月17日開始接種疫苗，但以彭博社的統計結果為準，只接種了18.12萬劑。與韓國上個月26日開始接種、截至12日共有54萬人接種相比，接種速度相對較慢。 有分析認為，這是因為日本的疫苗使用許可系統。日本必須以本國人為對象進行臨床試驗，才能使用外國產疫苗。到目前為止，日本允許使用的疫苗只有輝瑞疫苗。阿斯利康和莫德納等公司目前還在日本國內進行臨床試驗。與以外國臨床結果為基礎進行批準程序的韓國，疫苗的引進方式有所不同。 在這種情況下，隨著輝瑞疫苗的引進被推遲，日本的疫苗接種速度變得更加緩慢。輝瑞方面正在推遲確定何時向日本提供疫苗。諸如歐盟決定如有新冠疫苗運往區域外要對每件疫苗予以批準，全世界都在提高“疫苗壁壘”。 此外，智利最近大幅提高疫苗接種速度，正在受到全世界的關註。智利最近一周內每天平均每100名人口接種1.3次。這比同期接種1.04次的以色列要多。智利的疫苗接種率也達到23.3%，排在世界第四位。分析認為，這是因為智利上個月初確保了大量的中國產疫苗。

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