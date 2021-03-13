韓國執政黨因所屬議員接二連三的投機疑惑感到困惑. March. 13, 2021 07:15. by 許桐準 hungry@donga.com. 共同民主黨日前提議就房地產疑惑對300名國會議員進行全體調查，但在本黨議員們的投機疑惑接連不斷被曝光後，掩飾不住自身的困惑。負責調查共同民主黨議員及其助理是否卷入第三期新城投機行為的黨倫理監查團何時公布結果，至今也毫無消息。 12日，據共同民主黨和國會財產登記資料，以京畿道富川市為選區的徐暎錫議員在2015年8月和朋友一起購買了富川市的877平方米土地和兩種近鄰生活設施（351平方米）。以去年實際交易價格為準，分別為1.2735億韓元和2.3359億韓元。徐永錫當時是富川市議員，土地和建築物都在其選區。與被指定為第三期新城的富川大藏地區相距2公裏左右，因此沒有被包含在共同民主黨倫理監察團的主動申報對象之中。徐永錫方面在當日與《東亞日報》記者的通話中解釋說：“藥店是在舊建築想要搬遷的情況下購買的，由於地價一點也沒有上漲，而且是屬於盲地（與道路沒有連接部分的土地），因此也不是可以投機的土地。” 據悉，共同民主黨議員金柱榮（京畿金浦甲）的父親2019年在京畿道華城市南陽新城附近購買了約496平方米的林地。有人懷疑，當時是否由數十人一起購入面積達11729平方米的土地並“瓜分股權”。金柱榮表示：“這是我年逾九旬的父親為殘疾的二哥購買的。將和父親商議盡快處理。” 據調查，在此之前，楊香子、楊伊元榮、金京萬、尹才鉀等議員也有家人在首都地區擁有土地。卷入房地產投機疑惑的執政黨議員增至6人。 而且，共同民主黨對倫理監察團發表調查結果的時間也保持沈默。共同民主黨一名相關人士表示：“倫理監查團目前正在對截至10日主動申報的結果進行分析，到公布為止可能還需要一段時間。在這種情況下，議員們接連不斷爆出房地產疑惑，因此擔心會給韓國土地住宅公社事件引發的民心沸騰火上澆油。”

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