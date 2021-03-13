史蒂芬•霍金的原動力是愛啊！. March. 13, 2021 07:15. by 金甲植 dunanworld@donga.com. 宇宙物理學家史蒂芬•霍金於2018年去世，享年76歲。他是繼愛因斯坦之後最接近宇宙秘密的人物，也是克服肌肉萎縮的肌萎縮側索硬化癥(盧伽雷病)取得偉大成就的巨人。 作者是理論物理學家，在德國馬克斯普朗克學會工作。他在2003年與霍金結緣後，經過15年的交流，合著出版了《時間簡史》、《偉大的設計》等。 書中包含了很多人們記憶中的巨人生活中鮮為人知的內容。除了臉部肌肉，全身麻木的霍金每分鐘能說6個單詞。安裝在眼鏡上的傳感器可以感知並傳遞他臉頰的細微動作。 作者通過需要不斷忍耐的溝通獲得的經驗和洞察力、采訪霍金的15名熟人，整理了生活和友誼的記錄。比較容易地傳達霍金在宇宙物理學領域取得的成就，解開人們對巨人的私生活的好奇心。 當被問到“對於博士來說，物理學就是人生”時，霍金皺起了鼻子。這是不同意的信號。稍後，通過傳感器進行打字處理的霍金給出的答案是“愛就是人生”。 霍金對諾貝爾物理學獎獲得者、為物理學大眾化做出貢獻的理查德•費曼(1918~1988年)所作出的人物短評非常有趣。“在加州理工學院(美國加利福尼亞理工大學)附近的簡陋小酒店/享受消瘦鼓演奏/擁有多姿多彩性格的人物。” 作者坦言，多虧了與霍金之間的友情，自己成為了更好的人，給人留下了深刻的印象。“不了解史蒂芬的人也許認為，活著對他來說就像攀登珠穆朗瑪峰壹樣。自從認識史蒂芬之後，我就明白了史蒂芬本人就是珠穆朗瑪峰的事實。”

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