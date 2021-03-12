柳賢振對秋信守的韓國行表示“遺憾”. March. 12, 2021 07:31. by 黃奎引 kini@donga.com. “藍色怪物”柳賢振(34歲•多倫多藍鳥•照片)就“Choo Choo Train”秋信守(39歲•SSG)的韓國行表示，“首先感到很遺憾。” 柳賢振11日在春訓主場美國佛羅裏達州達尼丁TD球公園體育場完成隊內分組對抗賽日程後表示，“如果能再在這裏呆幾年就好了。”他說：“(信守哥)在這裏打了20年的棒球，(去韓國)似乎也很難適應”，“再怎麽是前輩，也有需要盡快適應韓國棒球的部分。” 隨著2005年在西雅圖水手隊首次踏上美國職棒大聯盟賽場的秋信守來到韓國舞臺後，柳賢振(2013年進軍美國職棒大聯盟)成為了美國職棒大聯盟征戰時間最久的現役韓國選手。兩位選手在美國職業棒球大聯盟共進行了3次對決。對決成績為2個有效擊球、無安打、1個三振、1個四壞球上壘。 柳賢振在談到仁川東山初•高中後輩崔誌萬(30歲•坦帕灣魔鬼魚隊)時表示：“如果誌萬也去韓國的話，應該會走信守哥的道路”，“但是首先應該考慮這裏的事情。(進軍韓國)是之後要考慮的部分。”此前，崔誌萬表示想像秋信守壹樣在韓國度過選手生涯的最後時光，並說：“信守哥的道路似乎就是我的道路。” 另外，柳賢振當天以主力隊員為對象，在2局內投出30個球，被對方擊出壹個本壘打，失掉了1分。練習比賽結束後，他在候補投手區又投出了15個球。柳賢振表示，“在訓練營中，我的目標是把投球數提高到100個”，“去年受新冠病毒肺炎疫情影響，身體無法正常恢復，控球不是很完美。今年按照計劃進行得很順利。”

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